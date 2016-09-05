11:11 | БИАТЛОН

Владимир Якушев: "Избрание Тюмени столицей ЧМ-2021 - всероссийское событие"

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что выбор Тюмени в качестве места проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года является событием всероссийского масштаба. На 12-м конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе Тюмень в голосовании обошла Поклюку (Словения) и Нове-Место (Чехия). Ранее на конгрессе IBU итальянская Антерсельва получила право принять чемпионат мира 2020 года.

Было очень тяжело и сложно вести переговоры со странами на тему проведения чемпионата мира в Тюмени, так как допинговая история дает о себе знать, - цитирует ТАСС Якушева. - Конечно, Европа категорически настроена, чтобы такие форумы не проводились в России, это показало и голосование, ровно 25 голосов (из 49) - тютелька в тютельку. Одержать победу в первом туре было непросто. Сейчас предстоит в первую очередь Министерству спорта РФ и руководителям федераций очень серьезно работать над имиджевой составляющей, сегодня мы должны не плакаться, что нас везде душат, а просто нужно засучить рукава и работать.

Выбор российского города (в качестве места проведения ЧМ-2021) является событием не только тюменского масштаба. Мы дождались этого решения. Получить соревнования в такой непростой период для России - это исторические событие.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3593190

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