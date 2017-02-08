Владимир Якушев: "Из-за ВАДА IBU может лишиться Олимпийских игр"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью "СЭ" подтвердил, что регион не собирается добровольно отказываться от проведения ЧМ-2021. По его словам, ВАДА сейчас оказывает серьезное давление на IBU.

– Тюмени было предложено до 24 февраля подумать над тем, чтобы добровольно отказаться от чемпионата мира-2021. Будете ли раздумывать над этим хотя бы день?

– Ни в коем случае. На отказ мы не пойдем. И так отдали Кубок мира-2017. Добровольно. Чемпионат мира – это уже перебор. За него будем бороться. Мы просто отстаиваем свои позиции. И, как мне кажется, делаем это достаточно грамотно. Вот так вот просто взять и забрать чемпионат мира – мы не позволим. У нас четкая позиция по этому вопросу. Наш тюменский стадион любят спортсмены со всего мира. Как можно их и болельщиков лишать праздника? Другое дело, что есть вещи непреодолимой силы. Как, например, давление ВАДА на IBU. Где-то они обоснованны, но где-то есть перегибы. И на сегодня есть формальные основания, исходя из которых IBU не выполняет требований ВАДА.

– Я правильно понимаю, что IBU относится к происходящему с пониманием, а вот ВАДА оказывает давление? Даже с Международным союзом биатлонистов ведутся ожесточенные споры.

– ВАДА действительно сильно давит на IBU, чтобы те приняли жесткое решение в кратчайшие сроки. Из-за временного отсутствия РУСАДА найдена наша слабая сторона – и в нее вцепились, как клещи.

– А у ВАДА есть какие-то серьезные рычаги влияния на IBU?

– Конечно. IBU может просто остаться без Олимпийских игр.

– Как это?

– Согласно всеми принятым правилам все вопросы по части допинга сегодня контролирует ВАДА. Соответственно они могут признать, что IBU не соответствует их кодексу. Это повлечет за собой серьезные проблемы. Ситуация действительно непростая. Другое дело, что на рычаг можно надавить как аккуратно, так и в полную силу. (Владимир ИВАНОВ)

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