Владимир Якушев: "Если у РУСАДА не будет лицензии ВАДА, шансы отстоять ЧМ-2021 в Тюмени стремятся к нулю"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с чемпионатом мира-2021. Напомним, в 2016 году право на проведение турнира выиграл тюменский центр "Жемчужина Сибири", но сейчас в связи с допинговыми проблемами в России IBU просит добровольно отказаться от ЧМ-2021.

– Я слежу за медиапространством и вижу сейчас в различных СМИ очень много мешанины и эмоций, - цитирует "Тюменская арена" Якушева. - Поэтому решил собрать тюменских журналистов, чтобы рассказать о ситуации открыто и подробно, с позиций документов, которые регламентируют работу Международного Союза биатлонистов (IBU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Прежде всего, нам нужно четко понимать, что вопросов к Тюмени и "Жемчужине Сибири" нет никаких. Речь идет о том, что чемпионат мира хотят забрать у России. А что касается нашей арены, напротив, президент IBU Андрес Бессеберг и спортсмены мировой величины много раз говорили, что "Жемчужина Сибири" – один из лучших стадионов планеты. Поэтому в противоречия по поводу ЧМ-2021 вступает на Тюменская область, а наша страна в связи с докладами Макларена и прочим.

Теперь в целом о том, что мы сейчас имеем. В IBU есть высший орган управления – конгресс. Именно на нем в Кишиневе осенью 2016 года мы подали заявку, провели презентацию и уже в первом туре выиграли право проведения ЧМ-2021. Уже тогда на конгрессе прозвучал вопрос, можно ли отдавать Тюмени турнир, потому что уже был первый доклад Макларена, а на нашу страну наложили ряд ограничений. И была рекомендация ВАДА о том, чтобы не проводить в нашей стране чемпионаты мира. Но еще раньше, на летних Играх в Рио, когда собрались под эгидой Международного олимпийского комитета представители всех крупных спортивных организаций, было сказано, что это только рекомендация. Это все слышали, и затем в Кишиневе Бессеберг эту позицию МОК озвучил. Но дело в том, что до сих пор нет официального протокола той встречи. И по факту юридически вообще сложно говорить о том, что она была. И Бессеберг в сложном положении. У него нет доказательств того, что МОК подтвердил, что рассматривать позицию ВАДА можно лишь как рекомендацию.

Также все мы знаем, что ВАДА лишило аккредитации РУСАДА. И это наше главное препятствие. Есть дорожная карта, согласно которой членство РУСАДА должно восстановиться в ноябре. Но пока этого не случилось. А согласно кодексу ВАДА, чемпионат мира по биатлону можно проводить лишь в стране, в которой есть структура с их лицензией. И они давят на IBU, что ЧМ-2021 был отдан с нарушением этого пункта. Они напирают на то, что нашу заявку не должны были принять. И ВАДА грозит санкциями уже Международному союзу биатлонистов.

В IBU решают не ставить под удар весь союз. У них срок от ВАДА – до 28 февраля. Поэтому IBU собирает конгресс в Хохфильцене. Другое дело, что он был созван с грубейшими нарушениями всех процессуальных норм. Попросту являлся нелегитимным. И все его решения можно опротестовать. Другое дело, что вопрос о том, чтобы отнять у нас ЧМ-2021, поставили даже не на конгресс, а на исполком IBU. И он принял решение предложить Союзу биатлонистов России отказаться от ЧМ-2021. Иными словами, исполком отменил решение вышестоящего органа – конгресса. Он превысил свои полномочия, и я это озвучил. Тогда Бессеберг спросил, хотим ли мы выставить вопрос на голосование. Мы даже отвечать не стали, потому что повестка всегда утверждается в самом начале. И это было очередным нарушением. Но в любом случае, даже поставить вопрос на голосование IBU не смог.

Таким образом, у нас хорошие шансы оспорить решение конгресса в Австрии. Но есть важный момент. Если на следующем конгрессе, который соберется по всем правилам и будет легитимным, у РУСАДА все еще не будет лицензии ВАДА, тогда наши шансы отстоять ЧМ-2021 стремятся к нулю. Запланирован следующий конгресс в 2018 году в Хорватии. Подчеркну, что по этапу Кубка мира 2018 года в Тюмени пока вопросов нет. Тюмень стоит в календаре. На эти соревнования требование ВАДА не распространяется.