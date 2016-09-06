Владимир Якушев: "Большинство членов IBU голосовали за Тюмень объективно"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что большинство членов Международного союза биатлонистов (IBU) голосовали объективно за проведение в Тюмени чемпионата мира по биатлону в 2021 году. На конгрессе в Кишиневе российский город набрал 25 голосов, тогда как соперники Нове-Место (Чехия) и Поклюка (Словения) – 11 и 13 соответственно.

- Изначально было непонятно, чем будут руководствоваться члены IBU при голосовании, когда Международный олимпийский комитет рекомендует не проводить мировых соревнований в России, но дает некий люфт для окончательного принятия решения федерациям, – цитирует ТАСС Якушева. – Большинство членов IBU голосовали объективно, взвесив все "за" и "против". Все дни участия в конгрессе в Кишиневе я вел переговоры с представителями биатлонного сообщества, гостями форума, объясняя желание жителей региона увидеть у себя праздник биатлона и заверяя в стопроцентной готовности одного из лучших стадионов мира – центра "Жемчужина Сибири".

Голосование показало, что часть Европы категорически настроена на запрет проведения крупных международных соревнований по зимним видам спорта в России. При объективно сильной заявке Тюменской области мы только слегка перешли необходимый для победы в первом туре рубеж и получили 25 голосов из 49 возможных.

Наша деятельность в дни конгресса IBU показала, что возможно работать над имиджем страны. И сегодня есть люди в мире и, в частности, в Европе, которые готовы разговаривать с Россией, находить компромиссные решения и точки соприкосновения.



