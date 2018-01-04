Владимир Шипулин - о победе Кузьминой: "Приятно видеть Настю в майке лидера Кубка мира"

Отец Антона Шипулина и Анастасии Кузьминой Владимир Шипулин рассчитывает, что дочь сможет выиграть Кубок мира в родной Тюмени. Сегодня, 4 января, биатлонистка, выступающая за Словакию, выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Конечно, мы верили, что дочь сумеет сохранить ту же форму, что и до Нового года, - цитирует "Тюменская арена" Шипулина-старшего. - Разговаривали с ней, знали, как она готовится и настраивается. Очень приятно видеть Настю во время гонок в майке лидера Кубка мира.

- Ей удастся сохранить такую же форму до февральской Олимпиады в Корее?

- Надеемся на это. Настя с супругом и тренером Даниэлем знают, что делают. Процесс подготовки к Олимпиаде у них расписан.

- Будет здорово, если впервые в карьере Анастасия выиграет Кубок мира в родной Тюмени, где в марте состоится финальный этап?

- Конечно, это было бы красивой историей. Но спорт непредсказуем. Здесь очень сложно предположить, как все сложится. Нам остается верить в Настю и поддерживать ее в каждой гонке.