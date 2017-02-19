Владимир Шипулин: "Антон сделал выводы и тактически переиграл Фуркада"

Владимир Шипулин, бывший биатлонист и отец Антона Шипулина, отметил, что не ожидал золотой медали от сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира-2017. По словам специалиста, его сын сделал выводы после смешанной эстафеты и не позволил Мартену Фуркаду обыграть себя на четвертом этапе.

- Мы ждали этого невероятно долго, - приводит "Тюменская арена" слова Шипулина. - Безумно рад за Антона, эмоции, конечно, невероятные. Но все равно ждем победы в личном старте. Сын – настоящий командный боец, он всегда горой за партнеров. Эстафеты Антон бегает даже лучше личных гонок.

- Ждали золота от такого состава?

- Если честно, перед гонкой верилось с трудом. Волков, Цветков и Бабиков бежали в Австрии не так много стартов и с переменным успехом. Но все сложилось, так бывает! Все парни – красавцы!

- Как лихо Антон на последнем круге не дал шанса французу Мартену Фуркаду!

- Он тактически сработал великолепно. В миксте Фуркад отсиделся за Антоном, затем вышел вперед и закрыл коридор. Сын сделал выводы. Он даже не дал Фуркаду приблизиться к себе, убежав вперед задолго до финиша.