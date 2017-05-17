Владимир Королькевич: "Получается, я остался с носом"

Известный специалист Владимир Королькевич в интервью "СЭ" признался, что не ожидал назначения на пост старшего тренера сборной России Сергея Коновалова. От кандидатуры Королькевича на эту должность СБР решил отказаться.

– В какой момент вы узнали о том, что старшим тренером будет назначен Сергей Коновалов, а не вы?

– Давайте начнем с начала. В конце апреля я был в Москве, присутствовал на заседании СБР. У нас состоялся адекватный разговор. Меня попросили представить свою концепцию и план подготовки команды. За три дня в Москве мы обсудили все эти вопросы с научной бригадой. Я остался удовлетворен, как идет работа, и уехал домой с мыслями, что все в порядке. Уже в Словении я написал заявление об уходе со своей прежней работы. При том, кстати, что мой контракт там действовал до 2020 года. А теперь, получается, я остался с носом. Честно говоря, эта ситуация мне вообще непонятна.

– Правда, что основной проблемой при заключении контракта с вами для российской стороны была финансовая?

– Эта информация появилась на одном из российских сайтов. Мне там припомнили и допинг, и 2014 год, и еще много чего. Но могу честно сказать, что мои требования по зарплате были абсолютно адекватны.

– Вам кто-то из представителей СБР в итоге официально ответил отказом и закрыл тему с дальнейшей работой?

– Нет, я до сих пор не получил никаких официальных заявлений. Почему у людей нет элементарной культуры, чтобы хотя бы позвонить и сказать, что принято такое-то решение, я не знаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Королькевича