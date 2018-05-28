Владимир Драчев: "В сборную войдут первые восемь по рейтингу СБР, думаем над одной лишь позицией"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о комплектовании состава не предстоящий сезон. По словам руководителя, это легкий вопрос.

– Когда будут утверждены списки сборной? Уже было озвучено, что в мужскую и женскую команду попадут по восемь человек, но до сих пор не ясно – кто.

– Это один из вопросов, которых мы как раз сегодня обсуждаем с Анатолием Хованцевым. И он, пожалуй, сам легкий. Все будет по спортивному принципу. Восемь первых – и поехали.

– Восемь первых по рейтингу СБР?

– Практически так. Пока есть вопрос по одной лишь позиции. А вот команду Б будем омолаживать. И вот здесь сложнее. Думаю, завтра-послезавтра будем рассылать приглашения на первый сбор.

– Появилось ли какое-то понимание относительно Антона Шипулина? Продолжит ли он карьеру?

– Мы очень на это надеемся. Но я пока с ним не общался. (Владимир ИВАНОВ)

Первая восьмерка рейтинга СБР по итогам прошлого года выглядит следующим образом: мужчины Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко и Алексей Слепов; женщины Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Маргарита Васильева, Анастасия Егорова, Светлана Миронова.