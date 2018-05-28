Владимир Драчев: "В сборную войдут первые восемь по рейтингу СБР, думаем над одной лишь позицией"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о комплектовании состава не предстоящий сезон. По словам руководителя, это легкий вопрос.
– Когда будут утверждены списки сборной? Уже было озвучено, что в мужскую и женскую команду попадут по восемь человек, но до сих пор не ясно – кто.
– Это один из вопросов, которых мы как раз сегодня обсуждаем с Анатолием Хованцевым. И он, пожалуй, сам легкий. Все будет по спортивному принципу. Восемь первых – и поехали.
– Восемь первых по рейтингу СБР?
– Практически так. Пока есть вопрос по одной лишь позиции. А вот команду Б будем омолаживать. И вот здесь сложнее. Думаю, завтра-послезавтра будем рассылать приглашения на первый сбор.
– Появилось ли какое-то понимание относительно Антона Шипулина? Продолжит ли он карьеру?
– Мы очень на это надеемся. Но я пока с ним не общался. (Владимир ИВАНОВ)
Первая восьмерка рейтинга СБР по итогам прошлого года выглядит следующим образом: мужчины Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко и Алексей Слепов; женщины Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Маргарита Васильева, Анастасия Егорова, Светлана Миронова.
загадочный лысый ассятин
Над какой позицией??? 69 ??? Или ЩЩЩиппа ради денег на сам.по. облизывает "нефритовый стержень" руководства СБР????
20:26
Darkman79
Что в команде уже который год делает Малышко?))))Ладно бабы понятно,чем держатся,а он то чем)))
20:08
xcb
За Сливко думают... или опробывают...
19:57