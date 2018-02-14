01:06 | Биатлон

Владимир Драчев: "В России только Шипулин и Логинов могут бороться со звездами мирового биатлона"

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Двукратный олимпийский призер Владимир Драчев считает что мужские сборные Украины, Белоруссии и России переживают смену поколений. По словам прославленного спортсмена, в России только Антон Шипулин и Александр Логинов​ могут бороться со звездами мирового биатлона на равных.

На мужской сборной Белоруссии, наверное, сказалась смена поколений, которая затянулась, - приводит "Прессбол" слова Драчева. - Не сумели вовремя подобрать молодежный состав, который должен был заменить ветеранов. Хотя это ведь не только проблемы белорусов. У сборной России, Украины такие же.

В России, кроме Шипулина и Логинова, нет своих звезд, которые могли бы бороться со звездами мирового биатлона. Думаю, все придет. Это не такая большая проблема. При хорошей работе с резервом все будет.

Сборные России и Белоруссии примерно на одном уровне, если не брать во внимание Шипулина и Логинова. Иногда белорусы обыгрывают россиян. Хотя сегодня это, может, и не очень трудно сделать. А в целом проигрыш лидерам большой и там, и там.

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Прессбол

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Григорич

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