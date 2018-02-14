Владимир Драчев: "В России только Шипулин и Логинов могут бороться со звездами мирового биатлона"

Двукратный олимпийский призер Владимир Драчев считает что мужские сборные Украины, Белоруссии и России переживают смену поколений. По словам прославленного спортсмена, в России только Антон Шипулин и Александр Логинов могут бороться со звездами мирового биатлона на равных.
– На мужской сборной Белоруссии, наверное, сказалась смена поколений, которая затянулась, - приводит "Прессбол" слова Драчева. - Не сумели вовремя подобрать молодежный состав, который должен был заменить ветеранов. Хотя это ведь не только проблемы белорусов. У сборной России, Украины такие же.
В России, кроме Шипулина и Логинова, нет своих звезд, которые могли бы бороться со звездами мирового биатлона. Думаю, все придет. Это не такая большая проблема. При хорошей работе с резервом все будет.
Сборные России и Белоруссии примерно на одном уровне, если не брать во внимание Шипулина и Логинова. Иногда белорусы обыгрывают россиян. Хотя сегодня это, может, и не очень трудно сделать. А в целом проигрыш лидерам большой и там, и там.
Дополнительная информация
- Владимир Драчев
- Антон Шипулин
- Александр Логинов (биатлон)
- Сборная России (биатлон)
- Сборная Украины (биатлон)
- Сборная Белоруссии (биатлон)
Григорич
Снять остальных с довольствия. (особенно тихохода - туриста Волкова).
01:19