Владимир Драчев: "Тулаев не будет работать со сборной России по биатлону"

Специалист Владислав Тулаев больше не будет работать со сборной России по биатлону, информирует ТАСС. Он получил скандальную известность после того, как в Интернет попал фрагмент его разговора с другом о мотивах работы с национальной командой.

В частности, Тулаев говорил, что хочет получить удостоверение, которое будет позволять ему "парковаться на черном "мерине" прямо возле Олимпийского комитета и уходить в закат".

- Называть его тренером сборной неправильно, поскольку контракт с ним мы не подписывали, денег за свою работу он не получал, - цитирует ТАСС президента СБР Владимира Драчева. - В команде он стажировался, мы предоставили ему испытательный срок два месяца. Он очень рвался работать, поэтому и решили предоставить ему шанс проявить себя. Вот он и проявил, но только с иной стороны. Работать с командой, разумеется, он больше не будет.

Тренера по биатлону накрыла слава. Что он совершил?







