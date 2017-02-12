Владимир Драчев: "Старых показала, что достойна выступать в основном составе"

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев отметил непредсказуемость гонки преследования у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая четвертое место.

– Гонка преследования у девушек была непредсказуемой до последнего рубежа. Мне очень понравилось, – подчеркнул Драчев. – Конечно, было приятно, что и Старых, и Домрачева так великолепно отстрелялись. У Даши – это первая медаль после родов. Она быстро восстановилась. Старых сумела после дисквалификации набрать форуму и показала, что она достойна выступать в основном составе. Сейчас Ирина вместе Татьяной Акимовой являются лидерами сборной. Четвертое место на чемпионате мира – отличный результат, хотя понятно, что до медали было далеко. На данный момент она показала максимальный результат. Медаль могла бы быть только в случае ошибки кого-то из лидеров. Остальные девушки отработали в свою силу. Слепцова шла неплохо, но могла бы и лучше. (Любовь КОНЯЕВА)