Владимир Драчев: "Сливко допущена в сборную России как медалист чемпионата Европы"

Президент СБР Владимир Драчев объяснил, по какому принципу формировался состав сборной России на следующий сезон.
1. Вся молодежь собрана во втором составе.
2. Состав А и состав Б готовятся по одной программе в одних и тех же местах всю предсезонную подготовку и выступают на отборочных стартах в середине ноября. По результатам отбора будет назван состав на Кубки мира и Кубок IBU.
3. Также к централизованной подготовке допущены Алексей Слепов и Алексей Волков за счет регионов, они будут допущены к отбору.
4. Василий Томшин включен в состав команды Б и будет принимать участие в централизованной подготовке, также как и Игорь Малиновский.
5. Виктория Сливко включена в состав по спортивному принципу как обладательница личной медали чемпионата Европы-2018, - написал президент в Инстаграме.
С полным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь.
Шипулин и хакеры. "Странный" состав сборной России
1. Вся молодёжь собрана во втором составе. 2. Состав А и состав Б готовятся по одной программе в одних и тех же местах всю предсезонную подготовку и выступают на отборочных стартах в середине ноября. По результатам отбора будет назван состав на Кубки Мира и Кубки Европы. 3. Также к централизованной подготовке допущены Слепов Алексей и Волков Алексей за счёт регионов, они будут допущены к отбору. 4. Томшин Василий включен в состав команды Б и будет принимать участие в централизованной подготовке, также как и Малиновский Игорь. 5. Виктория Сливко включена в состав по спортивному принципу как обладательница личной медали Чемпионата Европы 2018 Риднау, Италия. #сборнаяроссиибиатлон #владимирдрачев #важно