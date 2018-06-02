Владимир Драчев: "Сливко допущена в сборную России как медалист чемпионата Европы"

Президент СБР Владимир Драчев объяснил, по какому принципу формировался состав сборной России на следующий сезон.

1. Вся молодежь собрана во втором составе.

2. Состав А и состав Б готовятся по одной программе в одних и тех же местах всю предсезонную подготовку и выступают на отборочных стартах в середине ноября. По результатам отбора будет назван состав на Кубки мира и Кубок IBU.

3. Также к централизованной подготовке допущены Алексей Слепов и Алексей Волков за счет регионов, они будут допущены к отбору.

4. Василий Томшин включен в состав команды Б и будет принимать участие в централизованной подготовке, также как и Игорь Малиновский.

5. Виктория Сливко включена в состав по спортивному принципу как обладательница личной медали чемпионата Европы-2018, - написал президент в Инстаграме.

С полным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь.

Шипулин и хакеры. "Странный" состав сборной России