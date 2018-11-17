Владимир Драчев: "Шипулин еще не готов к выступлениям на Кубке мира"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что степень готовности к сезону олимпийского чемпиона-2014 Антона Шипулина пока не позволяет ему выступать на этапах Кубка мира. 31-летний спортсмен в декабре будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной команды.

- Он еще не готов, - цитирует ТАСС Драчева. - Так получилось, что он и в отборочных стартах не бежал, и самочувствие еще не то, чтобы выступать. Надо еще подготовиться.

Напомним, часть предсезонной подготовки Шипулин пропустил из-за проблем со здоровьем.

Кубок мира сезона-2018/19 стартует этапом в словенской Поклюке, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря.

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