Владимир Драчев: "СБР уже выполнил часть критериев по восстановлению"

Президент СБР Владимир Драчев заявил, что организация уже частично выполнила требования IBU восстановлению статуса.

Ранее новый президент IBU Олле Далин сегодня озвучил условия возвращения России в число полноправных членов организации.

– Критерии IBU были представлены нам впервые, и теперь нам предстоит рассмотреть их на заседании правления СБР, – заявил Драчев. – Скорее всего, заседание состоится уже после завершения отборов в Контиолахти. В принципе, часть критериев мы уже сейчас выполнили. Видно, что мы идем вперед и выполнили некоторые требования даже до того, как они были нам представлены. Например, в той части, которая касается образовательной работы. Без сертификата о прохождении курса РУСАДА мы не берем людей в сборную.