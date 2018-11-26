Владимир Драчев: "Сборная рассчитывает на Шипулина"

Глава СБР Владимир Драчев рассказал, когда в сборную России может вернуться ее лидер Антон Шипулин, пропустивший часть предсезонной подготовки и не стартовавший на отборе.

– Критерии отбора были приняты правлением СБР, и по ним можно взять в основной состав одного спортсмена на усмотрение тренерского штаба, – напомнил Драчев. – И если Шипулин будет готов выступать на том же уровне, что и раньше, то конечно, тренеры включат его в команду. Сейчас же он сам говорит, что не хочет занимать 50-60-е места и собирается проверить себя на других стартах – Кубке IBU, "Ижевской винтовке". Если Антон будет понимать, что идёт прирост результатов и он готов, конечно, мы включим его в команду. Мы надеемся, что он сможет подойти к следующим стартам - январским, февральским.

Год очень сложный, много стартов, в том числе этапы КМ в Северной Америке – и нам нужно распределять спортсменов, чтобы не лишить команду возможности набирать очки в Кубке наций. Антон рассматривается как человек, который готов пополнить команду, если, конечно, он сам будет готов. (Антон Бабошин)