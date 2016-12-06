09:41 | БИАТЛОН

Владимир Драчев: "Россиянки подъезжают к спуску и уже ищут сугроб, в который не так больно падать"

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Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что у женского биатлона в России существует много проблем. По его словам, главным виновником этого стал бывший тренер женской команды Вольфганг Пихлер.

– Про женский биатлон сложно говорить без боли. Я говорил много раз и снова повторюсь – женскую сборную страны "убил" Вольфганг Пихлер, – цитирует сайт телеканала RT Драчева. – После его работы очень тяжело все восстановить, и эта работа только началась. Фактически он загубил весь основной состав, а сейчас под флагом России бегают девушки из второго, а то и третьего. В сборной даже нет лидера, девочкам не на кого ориентироваться. Мы видим, что в Чехии есть Габриэла Коукалова, в Финляндии – Кайса Мякяряйнен, и остальные тянутся за ними. У нас же каждая девушка варится фактически в собственном соку.

О чем говорить, если они даже не умеют ездить со спуска! Тут ты должна набирать скорость, а они всем проигрывают по минуте. Как такое может быть? Российские биатлонистки подъезжают на спуск со страхом в глазах: он еще не начался, а они уже ищут сугроб, в который будет не так больно падать. Что делают тренеры, я вообще не понимаю. Видимо, на сборах шла работа над подъемами, а о спусках забыли. Так, конечно, нельзя.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/338877-vladimir-drachyov-ob-uspehe-otechestvennyh-biatlonistov

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Termin79

Вольфганерим! ))

11:26

Slim Taller

Браво,Драчёв! Губерниеву нужен помощник.так тест уже сдан.А фраза "Про женский биатлон сложно говорить без боли" может даже у некоторых слезу вышибить.

11:17

Delavar-80

Так моложежь ставьте! Ее пока никто не загубил! Ну если не умеют ездить те, кому около 30, то что вы от них все хотите?!??!?!?

11:10

shpasic

багаж Пихлера

10:55

Sacrifice

Да сколько можно уже Пихлера склонять. Уже закончились конверты "вали все на меня". Подчуфарову, например, загубил не Пихлер. Спуски - это трындец, согласен. Тут как ни готовь лыжи - если спортсмен сам тормозит - ничего не сделаешь. Выгнать из сборной Шумилову, Слепцову и накатывать молодежь. Кайшеву, Сливко, Якимец, Миронову. Хуже все равно не будет. Зато молодежь окрепнет и наберется опыта.

10:31

rus_deutsch

ну-ну... Пихлер - Обама женского биатлона... все беды - из-за него, проклятого...

10:05

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