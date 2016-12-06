Владимир Драчев: "Россиянки подъезжают к спуску и уже ищут сугроб, в который не так больно падать"

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что у женского биатлона в России существует много проблем. По его словам, главным виновником этого стал бывший тренер женской команды Вольфганг Пихлер.

– Про женский биатлон сложно говорить без боли. Я говорил много раз и снова повторюсь – женскую сборную страны "убил" Вольфганг Пихлер, – цитирует сайт телеканала RT Драчева. – После его работы очень тяжело все восстановить, и эта работа только началась. Фактически он загубил весь основной состав, а сейчас под флагом России бегают девушки из второго, а то и третьего. В сборной даже нет лидера, девочкам не на кого ориентироваться. Мы видим, что в Чехии есть Габриэла Коукалова, в Финляндии – Кайса Мякяряйнен, и остальные тянутся за ними. У нас же каждая девушка варится фактически в собственном соку.

О чем говорить, если они даже не умеют ездить со спуска! Тут ты должна набирать скорость, а они всем проигрывают по минуте. Как такое может быть? Российские биатлонистки подъезжают на спуск со страхом в глазах: он еще не начался, а они уже ищут сугроб, в который будет не так больно падать. Что делают тренеры, я вообще не понимаю. Видимо, на сборах шла работа над подъемами, а о спусках забыли. Так, конечно, нельзя.