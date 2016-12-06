Владимир Драчев: "Россиянки подъезжают к спуску и уже ищут сугроб, в который не так больно падать"

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что у женского биатлона в России существует много проблем. По его словам, главным виновником этого стал бывший тренер женской команды Вольфганг Пихлер.
– Про женский биатлон сложно говорить без боли. Я говорил много раз и снова повторюсь – женскую сборную страны "убил" Вольфганг Пихлер, – цитирует сайт телеканала RT Драчева. – После его работы очень тяжело все восстановить, и эта работа только началась. Фактически он загубил весь основной состав, а сейчас под флагом России бегают девушки из второго, а то и третьего. В сборной даже нет лидера, девочкам не на кого ориентироваться. Мы видим, что в Чехии есть Габриэла Коукалова, в Финляндии – Кайса Мякяряйнен, и остальные тянутся за ними. У нас же каждая девушка варится фактически в собственном соку.
О чем говорить, если они даже не умеют ездить со спуска! Тут ты должна набирать скорость, а они всем проигрывают по минуте. Как такое может быть? Российские биатлонистки подъезжают на спуск со страхом в глазах: он еще не начался, а они уже ищут сугроб, в который будет не так больно падать. Что делают тренеры, я вообще не понимаю. Видимо, на сборах шла работа над подъемами, а о спусках забыли. Так, конечно, нельзя.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/338877-vladimir-drachyov-ob-uspehe-otechestvennyh-biatlonistov
Termin79
Вольфганерим! ))
11:26
Slim Taller
Браво,Драчёв! Губерниеву нужен помощник.так тест уже сдан.А фраза "Про женский биатлон сложно говорить без боли" может даже у некоторых слезу вышибить.
11:17
Delavar-80
Так моложежь ставьте! Ее пока никто не загубил! Ну если не умеют ездить те, кому около 30, то что вы от них все хотите?!??!?!?
11:10
shpasic
багаж Пихлера
10:55
Sacrifice
Да сколько можно уже Пихлера склонять. Уже закончились конверты "вали все на меня". Подчуфарову, например, загубил не Пихлер. Спуски - это трындец, согласен. Тут как ни готовь лыжи - если спортсмен сам тормозит - ничего не сделаешь. Выгнать из сборной Шумилову, Слепцову и накатывать молодежь. Кайшеву, Сливко, Якимец, Миронову. Хуже все равно не будет. Зато молодежь окрепнет и наберется опыта.
10:31
rus_deutsch
ну-ну... Пихлер - Обама женского биатлона... все беды - из-за него, проклятого...
10:05