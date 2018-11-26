Владимир Драчев: "Работы в СБР оказалось больше, чем мы ожидали"

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о первых месяцах работы в новой должности. По его словам, накопилось очень много вопросов.

– Мы эти полгода достаточно плотно работаем, – сказал Драчев. – Вопросов много, даже, наверное, больше чем мы думали. Стараемся провести кое-какие изменения в федерации, чтобы выделить больше средств на развитие регионов. В нынешнем году достаточно много стартов – чемпионат и Кубок мира, Универсиада. Подготовительный период прошел хорошо, без сбоев. Основная сборная накануне получила экипировку, остальным постараемся ее выдать до первых стартов. (Антон Бабошин)

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