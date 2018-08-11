Владимир Драчев: "Правление СБР обсудило вопрос биатлонисток, перешедших в сборную Украины"

Президент СБР Владимир Драчев заявил, что организация обсуждала вопрос биатлонисток, решивших выступать за сборную Украины.

- Эти три спортсменки вместе с тренером попытались перейти в Белоруссию, а потом на Украину, - цитирует Драчева "Р-Спорт". - В этом году только одна из них - Рассказова - была в списке сборной. По факту мы их не видели и не знаем. Официальных документов в СБР ни от одной страны не поступало. Мы только читаем новости. Ни опровергнуть, ни подтвердить их не можем. Будет официальный документ - будем рассматривать. Этот вопрос обсуждали на заседании правления СБР - будет документ, станем принимать решение

Россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли участие в юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.