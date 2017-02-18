Владимир Драчев: "После ухода Зайцевой нам не хватало такого лидера, как Старых"

Бывший биатлонист сборной России Владимир Драчев похвалил Ирину Старых за достойное выступление на чемпионате мира-2017. Накануне она приняла участие в женской эстафете и успешно прошла свой отрезок, подняв сборную с 11-го места на четвертое.

– Мне понравилась Старых – она достаточно уверенно и грамотно прошла свой отрезок, - сказал Драчев. - Она как была уверена в себе в спринте и пасьюте, так и осталась. Была бы у нас еще такая одна спортсменка – с такой качественной стрельбой и уверенным ходом. Нам не хватало такого лидера. Она появилась, теперь нам будет гораздо легче, думаю. Все-таки после ухода Ольги Зайцевой у нас не осталось лидера в женской команде. Как в Германии есть Дальмайер, в Чехии – Коукалова, у финнов – Мякяряйнен. Все тянутся за лидерами, и нашей команде необходим такой лидер, который мог бы своим примером показывать, как надо работать. (Елена СОБОЛЬ)

Полностью интервью Драчева