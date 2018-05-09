Владимир Драчев: "После такого "успеха" Гросс вряд ли снова получил бы работу в России"

Четырехкратный чемпион мира, кандидат на пост главы СБР Владимир Драчев считает, что неудачные результаты российских биатлонистов поставили крест на перспективах Рикко Гросса сохранить пост в национальной команде. Ранее стало известно, что с Гроссом не был продлен контракт, а в среду специалист был назначен на пост главного тренера сборной Австрии.

- Это было ожидаемо, - цитирует "Р-Спорт" Драчева. - После такого "успеха" в России Рикко Гросс вряд ли смог бы получить тренерскую вакансию еще раз. Я рад, что он пойдет тренировать сборную Австрии. А у нас идут разбирательства, и вряд ли были шансы попасть на тренерскую биржу. Да и у нас еще долго, наверное, будут разбирательства – до конца мая точно. Все команды уже тренируются, только Россия все выбирает, и выбирает.