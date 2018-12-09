Владимир Драчев: "Попадание палки в ботинок у Логинова – чистейшая случайность"

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал "СЭ" результаты мужской гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу. Евгений Гараничев стал 24-м, Матвей Елисеев – 29-м, а Эдуард Латыпов финишировал 41-м.

– Как оцените результаты наши биатлонистов в гонке преследования?

– Меня порадовали все ребята, не только Логинов. Конечно, были ошибки, если брать всех четверых россиян и еще есть над чем работать. Но Саша справился. Он уже зрелый настоящий боец. Поддержал свое начинание и подтвердил, что его третье место в спринте – это не случайность, что он достоин дальше выступать на уровне спортсменов первой тройки. Мы с ним говорили, что он достоин быть в тройке на Кубке мира. Он это подтвердил. За весь год в тестах и контрольных стартах он был лучшим в нашей команде. Результат работы на лицо.

– Мы увидели, что он даже со скоростным Бе готов бороться. Падение Логинова на трассе не скажется на его психологическом состоянии в дальнейшем?

– Надеюсь, что нет. Все-таки биатлон – контрактный вид. К этому надо привыкнуть. Сегодня получилось так, завтра повезет тебе. Несколько лет назад Шипулин выиграл у французов, когда они упали. Здесь узкий финишный коридор и Саша решил попробовать обогнать Бе и, к сожалению, так получилось. Зато какая волна прошла по всей стране.

– Та ситуация, когда он поставил палку себе на ботинок, как сам рассказал после гонки, это техническая ошибка или случайность?

– Чистейшая случайность. Просто там была суета, узко и он пытался не зацепить соперника. Потому что в этом случае получил бы штраф или протест. Поэтому он очень аккуратно шел не задевая Бе. В то же время немного зацепил снег, поэтому левая палка попала ему в ботинок. Так бывает.

– А что случилось с Фуркадом? Он даже снялся сегодня с соревнований после четвертной стрельбы.

– Я так понимаю, что у него в стрельбе пошел какой-то разлад. И по ходу гонки какая-то старая болезнь. В этом нет ничего смертельного. Думаю, он возьмет небольшую паузу, хотя бы несколько дней, чтобы не заводить себя в тупик в дальнейшем. Обычно профессионалы так и делают: если что-то не получается – уходят в себя на несколько дней, не занимаются, пытаются проанализировать ситуацию. А потом возвращаются, не нагнетая негативный ком. (Елена Григорьевская)