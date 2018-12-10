Владимир Драчев: "Почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы? Лжесвидетельство наказуемо"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на интервью первого вице-президента IBU Иржи Гамзы, в котором он заявил, что российские чиновники угрожали ему в связи с допинговыми делами в адрес наших спортсменов.

"Сейчас же, в преддверии нескольких судебных и административных процессов над российскими биатлонистами, в прессе появляется подобное заявление от официального лица IBU. Интересно, почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы Чехии и России сразу после предполагаемого получения угроз в свой адрес? Нам рассматривать его заявление как провокацию или давление на спортсменов, суды и комиссию IBU по антидопинговым слушаниям в преддверии разбирательств?

Требуем назвать имена лиц, оказывающих давление и угрожавших руководству IBU, привлечь правоохранительные органы и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо. Недавно представители IBU, включая господина Гамзу, приезжали в Москву на переговоры по дорожной карте по восстановлению СБР в статусе полноправного члена. Переговоры проходили в дружеском и продуктивном ключе, и никто из представителей IBU не обмолвился о каких бы то ни было угрозах. Безусловно, мы сразу бы приняли меры и привлекли правоохранительные органы для их защиты",", - сказал Драчев ТАСС.

Иржи Гамза занимает пост первого вице-президента IBU с сентября 2018 года. В настоящее время австрийская полиция ведет расследование против бывшего президента организации Андерса Бессеберга, подозревая его в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.