Владимир Драчев: "Отказались от двух кандидатов в тренерский штаб из-за допинговых скандалов"

Президент Союза Биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, как проходило утверждение предварительного списка тренерского штаба сборной России по биатлону.

- Решение по составу тренерского штаба еще может измениться, оно предварительное, - сказал Драчев. - Окончательно состав будет утвержден в понедельник. Мы хотели пригласить всех представителей правления СБР в Старую Купавну для обсуждения этого вопроса, но, к сожалению, некоторые не смогли приехать. В утверждении предварительного состава тренерского штаба принимали участие пять человек из правления, главный тренер сборной, Анатолий Хованцев, плюс активно участвовали в дискуссии два ветерана отечественного биатлона - Александр Привалов и Геннадий Раменский.



Помимо этого, удалось связаться по телефону еще с двумя членами правления СБР, они поддержали выдвинутые кандидатуры. Конкретно по поводу предварительного списка: планируем взять несколько человек из старого состава, но, в целом, курс на омоложение. Молодым специалистам нужно набираться опыта, чтобы через пару лет новая концепция развития российского биатлона была освоена на всех уровнях, от юниоров до главной команды.



От двух кандидатур - не буду называть имена - было принято решение отказаться из-за допинговых скандалов вокруг сборной. Мы должны быть чисты перед международным сообществом, поэтому мы решили вычеркнуть этих людей из списков кандидатов, как бы они ни заслуживали войти в штаб. (Иван ТОРОПЦЕВ)



Напомним, что в эту субботу в Старой Купавне был оглашен предварительный состав тренерского штаба сборной России по биатлону. Анатолий Хованцев будет и главным тренером сборной, и старшим тренером мужской команды, а Виталий Норицын станет старшим тренером женской сборной.

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