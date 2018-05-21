Владимир Драчев: "Останется ли на индивидуальной подготовке Шипулин? Я против этого"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что национальная сборная точно откажется от разделения на группы. По его словам, мужская и женская команды будут тренироваться в расширенном составе, до 15 человек

- Хованцев - великолепный тренер, который воспитал несколько поколений сильных биатлонистов, - приводят слова Драчева "Известия". - У него есть своя система, и я бы хотел, чтобы он смог внедрить ее по всей стране. Для этого он займет пост вице-президента по спортивным вопросам. Также не исключаю, что он будет назначен и главным тренером сборной, где мы точно откажемся от разделения на группы и соберем в мужской и женской команде расширенные составы, до 15 человек.



Это даст шанс проявить себя всем сильнейшим - и молодым, и опытным спортсменам. Состав на Кубок мира будет определятся только в конкурентной борьбе. Останется ли на индивидуальной подготовке Антон Шипулин? Я против этого, но открыт к диалогу.