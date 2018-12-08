Владимир Драчев – о выступлении российских биатлонисток: "Нашим девочкам нужно улучшать ход по дистанции"

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой.

Лучшей из россиянок оказалась Евгения Павлова – она заняла восьмое место, отстав от лидера на 53,6 секунды. Ирина Старых стала двенадцатой, Маргарита Васильева – тринадцатой, Валерия Васнецова – двадцать первой, Екатерина Юрлова-Перхт – сорок восьмой, Ульяна Кайшева – семидесятой.

– На мой взгляд, это замечательный результат, – сказал Драчев. – Всегда можно выступить лучше, но на данный момент, думаю, результаты подтвердили, что биатлон – это два вида спорта: лыжные гонки и стрельба. Важно, чтобы оба компонента работали вместе. Кайса Мякяряйнен, как мы видим, бежит быстро и стреляет точно. Но не всегда так получается.

Нашим девочкам необходима качественная стрельба и улучшение хода на дистанции. Теперь уже мы видим, что бороться можно с любой элитой биатлона, работать на их уровне. Бояться нечего, стесняться не надо. Все наши молодые девочки пробежали очень хорошо.

– На третьем круге было видно, что они подсели. В связи с чем?

– Это тактика прохождения дистанции. Надо понимать, что опыта выступлений на таком турнире не имеют. Пройдут несколько этапов и уверен, они будут распределять силы по всей дистанции и уже финишные круги не проиграют. Это нормально, у всех молодых такое происходит. Тем более это горы. Кто-то умеет там бегать, кто-то нет. Главное, что они боролись и показали максимальный результат. Прекрасная работа. (Арман Мкртчян)