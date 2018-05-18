Владимир Драчев: "Не думал, что будет такая жесткая конкуренция"

Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал итоги выборной конференции СБР, которая завершилась в Тюмени. Новый глава организации был выбран в третьем туре, набрав 40 голосов. 16 человек отдали предпочтение Виктору Майгурову.

- Когда выставляли свою кандидатуру, верили, что удастся победить?

- Да, верил. Нужны были перемены, потому что без них в нашем виде спорта уже никак. Но не думал, что будет такая жесткая конкуренция. Так получилось из-за устава, согласно которому для победу нужно было набрать 2/3 голосов. Если бы было просто большинство, я победил бы в первом туре. А в итоге потребовалось три тура.

- Вы побывали в ряде регионов в ходе своей предвыборной кампании. Что увидели?

- Разные регионы, совершенно разные. Есть регионы, где достаточно сильные федерации, хорошие спортивные объекты, инфраструктура. Есть такие, где требуется очень большая работа. Но, самое главное, что есть желание. Во многих регионах все хотят заниматься биатлоном, особенно "пневматическим", детским. О мелкокалиберном оружии даже речи не заводят. Это очень радует. Думаю, что мы сможем сделать в российском масштабе то, что сделано в Московской области, когда за два-три года количество занимающихся детей увеличилось с 27 до 500. Я имею в виду именно пневматический биатлон. Работа много. Это вся материальная часть, новые стадионы, новые трассы. (Владимир ИВАНОВ)