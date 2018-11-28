Владимир Драчев: "На одном Шипулине свет клином не сошелся. Не будет его, появится другой"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о подготовке к сезону олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Напомним, спортсмен не вошел в состав сборной на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

– Отдельно группа точно не сохранится, Антон будет работать с командой, – цитирует ТАСС Драчева. – Если у него есть желание работать по планам своего тренера, корректировать с ним подготовку по телефону или интернету, то мы вмешиваться в процесс, который ему больше нравится, не будем. Но возить отдельную команду из тренеров и массажистов мы точно не станем. Мы с ним все обговорили, все условия в команде для него будут созданы.

На одном Шипулине свет клином сошелся. Если его не будет, появится другой. Будем ждать, плюс у нас Дима Малышко в отличной форме, надеемся на Сашу Логинова. Да и молодые тоже радуют, тот же Елисеев сейчас в прекрасной форме – он замечательно пробежал финишные круги во время отборочных стартов. Будем надеяться на молодежь, ей надо расти. Эта ситуация даже придаст стимул нашим спортсменам.