Владимир Драчев: "Майгуров будет работать в правлении СБР"

Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что его Виктор Майгуров продолжит работу в СБР. Майгуров был конкурентом Драчева на сегодняшних выборах.

- Первое, что сделаете на посту президента?

- Уже делаю. Выбираем правление СБР, которое в понедельник, 21 мая, уже соберется.

- Чтобы выиграть, нужна была не только программа, но и команда единомышленников. Люди вам сразу поверили?

- На самом деле, команду мы стали собирать с июня прошлого года. Люди постепенно приходили, команда увеличивалась. И постоянно дорабатывали программу – даже в последние две недели, поскольку приходили новые идеи. Очень многое поменялось после поездок по регионам. Как только стал выезжать, появилось много других мыслей.

- Ваши соперники Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин будут с вами работать?

- Майгуров, конечно, будет работать в качестве члена правления СБР по международным отношениям.

- У вас уже был готов список правления перед выборами?

- Да, я отработал список из 24 кандидатов, которые подали заявки, и сделал небольшие изменения по федеральным округам. Я хочу сделать так, чтобы мы всю страну смогли охватить, чтобы наше правление работало не только в Москве, а по всей территории России. Только тогда у нас будет полная информация. (Владимир ИВАНОВ)