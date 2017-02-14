Владимир Драчев: "Конфликт между Рыбаржем и Губерниевым может отразиться на выступлении чехов"

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментировал инцидент, произошедший между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем. В понедельник тренер чешской команды и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

– Конфликт между главным тренером сборной Чехии и Дмитрием Губерниевым вряд ли повлияет на российских спортсменов. Скорее, это может отразиться на чехах. Они и ранее нелицеприятно высказывались в адрес России. Они начинают думать не о спорте, а о том, как себя спасти. Чтобы все скандалы прекратились, нужно меньше об этом говорить. На мой взгляд, нужно комментировать и обсуждать спорт, а не все, что происходит вокруг него. (Любовь КОНЯЕВА)

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