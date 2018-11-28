Владимир Драчев: "Ищем тренеров по стрельбе для обеих команд"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что тренер по стрельбе должен появиться в ближайшее время в сборной России.

Летом был сформирован новый тренерский штаб сборной России, который возглавил Анатолий Хованцев.

- Я бы хотел усилить тренерский штаб, мы сейчас над этим работаем, - цитирует ТАСС Драчева. - Надо улучшить качество стрельбы, качество работы с изготовкой, со спортсменами на рубежах. В ближайшее время мы будем искать специалистов из числа закончивших карьеру биатлонистов, которые хорошо стреляли.

Ищем тренеров для обеих команд, причем есть универсальные специалисты, которые могут оказать поддержку и мужскому и женскому составу одновременно.