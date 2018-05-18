Владимир Драчев: "Хованцев сможет внедрить свою систему по всей стране"

Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что готов рассмотреть предложения иностранных тренеров, желающих работать в сборной России. Драчев возглавил СБР по итогам сегодняшних выборов. Бывший президент союза Александр Кравцов не выставил свою кандидатуру.

- Одной из главных задач как раз и будут международные отношения, возвращение на международную арену. В этом плане какие усилия будут прикладываться?

- Вопрос очень сложный. Возможно, не от нас это будет зависеть, поскольку исполком IBU буквально через десять дней. После принятых там решений станет понятно, будем ли мы вообще выступать на международных стартах. Надеюсь, что все будет хорошо.

- Кто поедет на исполком – вы или Виктор Майгуров?

- Мы вместе туда поедем, это просто необходимо.

- В какой роли вы видите Анатолия Хованцева – главным тренером?

- Я его вижу вице-президентом по спорту. Возможно, и в роли главного тренера. Его система работы мне очень нравится. Мне самому она подходила, подходила Виктору Майгурову. Мы с ним плотно работали всю жизнь. Я бы хотел, чтобы Хованцев смог внедрить свою систему по всей стране. Понятно, что у каждого тренера свои хитрости, но общее направление должно быть единым.

- Есть ли шорт-лист старших тренеров?

- Такой список есть, по нему идут постоянные обсуждения, выбрано 10-12 человек. В ближайшие часы приступим к окончательному решению этого вопроса. Тренеры должны быть назначены, чтобы команда могла приступать к работе.

- Иностранцев в этом списке нет?

- Нет. Но если от них будут предложения, рассмотрим. (Владимир ИВАНОВ)