14:28 | БИАТЛОН

Владимир Драчев: "Гараничев заслуживал участия в эстафете"

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Бывший биатлонист сборной России Владимир Драчев выразил мнение, что Евгений Гараничев мог помочь команде в мужской эстафете на чемпионате мира. Гонка состоится сегодня, за Россию выступят Алексей ВолковМаксим ЦветковАнтон Бабиков и Антон Шипулин

- У мужчин выбор больше, но вмешиваться мы здесь не можем, - сказал Драчев. - Я бы Гараничева поставил, он заслуживал участия в эстафете. Хоть, конечно, у него по системе так, что на чемпионате мира он всегда проваливается в эстафетах. Но на данный момент, может, был бы смысл. Погода тяжелая, функционально он готов, да и стрелял здесь хорошо. Но не поставили, как и Логинова. Здесь на усмотрение тренеров. Мы не можем вмешиваться, мы просто смотрим. (Елена СОБОЛЬ)

Полностью интервью Драчева

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