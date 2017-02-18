Владимир Драчев: "Гараничев заслуживал участие в эстафете"

Бывший биатлонист сборной России Владимир Драчев выразил мнение, что Евгений Гараничев мог помочь команде в мужской эстафете на чемпионате мира. Гонка состоится сегодня, за Россию выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
- У мужчин выбор больше, но вмешиваться мы здесь не можем, - сказал Драчев. - Я бы Гараничева поставил, он заслуживал участие в эстафете. Хоть, конечно, у него по системе так, что на чемпионате мира он всегда проваливается в эстафетах. Но на данный момент, может, был бы смысл. Погода тяжелая, функционально он готов, да и стрелял здесь хорошо. Но не поставили, как и Логинова. Здесь на усмотрение тренеров. Мы не можем вмешиваться, мы просто смотрим. (Елена СОБОЛЬ)
Урфин_Я
Если у Цветкова и Бабикова форма сейчас как в спринте, то надо Гарыныча и Логинова ставить - так хоть шанс... А если очухались пацаны, то Логинова, а не Волкова
15:24
inspire
sanek7618 Володя, поставить Гараничева, чтобы он шестой раз похоронил эстафету на титульных соревнованиях? ============== но какой то шанс же есть, что не завалит ... у него за карьеру штук 6 золотых эстафет на этапах КМ было, а Бабиков и Цветков по результатам и заявлениям тренеров с пиком формы промахнулись конкретно и тут шансов еще меньше
15:23
sanek7618
Володя, поставить Гараничева, чтобы он шестой раз похоронил эстафету на титульных соревнованиях? Ладно бы он по-быстрому расстрелял патроны и пошел на круг, он еще минуту думать-приседать будет на стрельбище.
15:17
greyk
100%.В эстафете ноги важней. Бабиков и Цветков в яме.
15:16
inspire
согласен с Владимиром
14:59