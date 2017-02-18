Владимир Драчев: "Гараничев заслуживал участие в эстафете"

Бывший биатлонист сборной России Владимир Драчев выразил мнение, что Евгений Гараничев мог помочь команде в мужской эстафете на чемпионате мира. Гонка состоится сегодня, за Россию выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

- У мужчин выбор больше, но вмешиваться мы здесь не можем, - сказал Драчев. - Я бы Гараничева поставил, он заслуживал участие в эстафете. Хоть, конечно, у него по системе так, что на чемпионате мира он всегда проваливается в эстафетах. Но на данный момент, может, был бы смысл. Погода тяжелая, функционально он готов, да и стрелял здесь хорошо. Но не поставили, как и Логинова. Здесь на усмотрение тренеров. Мы не можем вмешиваться, мы просто смотрим. (Елена СОБОЛЬ)

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