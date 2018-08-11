Владимир Драчев: "Делегация СБР едет на конгресс IBU с большими надеждами на восстановление"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что российская делегация поедет на конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) который пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября, с надеждами на то, что полное членство СБР в организации будет восстановлено.

- Обсуждали конгресс IBU, наши позиции на нем - как будем выступать и голосовать, - цитирует "Р-Спорт" Драчева. - Пока до голосования нас не допускают, но мы надеемся, что первым же вопросом нас восстановят в членстве. Едем на конгресс с большими надеждами.