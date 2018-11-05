Владимир Драчев: "Через 10 дней первый старт!"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев опубликовал фотографию старших тренеров сборной Анатолия Хованцева и Виталия Норицына.

– Два наших старших тренера обсуждают работу команды, – написал Драчев в Инстаграме. – Стремятся подготовиться к новому сезону и подойти к первым этапам кубка мира в наилучшей форме! Да и отборы в составы еще впереди. Через 10 дней первый старт!!!

52-летний биатлонист является четырехкратным чемпионом мира. Серебряный призер Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере и бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано.