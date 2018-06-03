Владимир Драчев: "Будем выдвигать свои кандидатуры на выборах в IBU, даже не имея голоса"

Президент СБР Владимир Драчев заявил, что Россия будет выдвигать свои кандидатуры на выборы в IBU, несмотря на нынешний статус. В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на соревнования и проводить международные соревнования, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы. Сегодня стало известно, что исполком IBU принял решение не восстанавливать полноценное членство СБР в организации.

- Теоретически мы можем выдвигать свои кандидатуры на выборах в IBU, даже не имея голоса, и мы будем это делать. В противном случае мы лишимся вообще всех шансов, - цитирует ТАСС Драчева. - Вопрос в другом - примут эту заявку, будут ли ее рассматривать. Я надеюсь, мы будем работать на позитиве, чтобы в сентябре восстановление все-таки произошло, да и до 7 июня времени хоть и немного, но есть.

Не все потеряно, в любом случае. Худшее, что может произойти, мы потеряем должность первого вице-президента IBU, которую занимает Майгуров. Этот пост был за нами испокон веков, его занимали Александр Тихонов, Сергей Кущенко. Это будет большая потеря в плане имиджа, но это не повлияет на нашу работу на турнирах. Да, мы потеряем рычаги в организации, но на данный момент наш биатлон переживает не самые лучшие времена.