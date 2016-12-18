Владимир Драчев: "Бабиков обогнал Шипулина? Ну и что? Шипулин же не Фуркад!"

Серебряный призер Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону Владимир Драчев отметил, что россияне смогут победить только тогда, когда Мартен Фуркад начнет ошибаться. По его словам, лишь при качественной стрельбе и ошибках соперников наши биатлонисты могут бороться за тройку.

– Великолепный результат у Антона Бабикова, - отметил Драчев. - Он прекрасно пробежал в жесткой конкуренции и отлично провел последний огневой рубеж. Конечно, немного подфартило с падением Бе, но Антон выдержал и занял третье место.

– Бабиков сегодня обогнал Шипулина…

– Ну и что? Это же биатлон. Тут то один побеждает, то другой. Шипулин же не Фуркад! Это француза очень сложно обогнать остальным спортсменам. А так в нашей сборной сейчас очень серьезная конкуренция: Цветков, Бабиков… Правда, Шипулин сегодня "застрелился". Но ничего страшного. Всякое бывает. В каждой гонке можно бороться, но все зависит от того, как дальше будет выступать Фуркад. Россияне смогут победить только тогда, когда Мартен начнет ошибаться, – штрафные круги француза дадут россиянам шанс. Сейчас он непобедим для всех. Поэтому лишь при качественной стрельбе и ошибках соперников наши ребята могут бороться за тройку.

– Антон Бабиков на первых трех этапах Кубка мира собрал полный комплект наград. Увидим ли мы в Оберхофе еще одну медаль от него?

– Может, он опять завоюет золото, может быть, будет тридцатым. Кто знает? В биатлоне, как в хоккее, имеет место любой исход. (Ярослав СУСОВ)