Владимир Драчев: "Акимова - очень сильная и перспективная. Верю, она будет бороться за медали на чемпионате мира"

Серебряный призер Олимпиады в Лиллехаммере Владимир Драчев выразил мнение, что Татьяне Акимовой по силам бороться за медали на чемпионате мира. Россиянка, победившая в спринте на этапе в Нове-Место, заняла десятое место в масс-старте. Чешка Габриэла Коукалова победила в этой гонке, второй пришла к финишу немка Лаура Дальмайер, а замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер.

– Да, Акимова не в тройке призеров, – подчеркнул Драчев. – К сожалению, женский масс-старт не видел. Но побеждать можно в любой гонке. Таня – сильная спортсменка, очень перспективная. Верю, что наши девочки - Подчуфарова, Акимова, Кайшева и Виролайнен - будут бороться за призы в эстафете на чемпионате мира по биатлону. Олимпиада? До нее еще дожить надо! (Ярослав СУСОВ)