Владимир Чепелин: "Третье место в индивидуальное гонке в Эстерсунде – не предел"

Белорусский биатлонист Владимир Чепелин, занявший 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, подчеркнул, что своим успехом, прежде всего, обязан Дарье Юркевич. По словам спортсмена, он не достиг своего предела.

– Конечно, в среду наблюдал за Дашей Юркевич, – приводит "Прессбол" слова Чепелина. – Внимательно и с большим волнением, пережив потом огромную радость. Проникся этим успехом, понял, что при хорошей стрельбе можно бороться за подиум, несмотря на высочайшую конкуренцию. Спасибо, Даше! И, конечно, огромная благодарность тренерам и сервисменам за хорошо проделанную работу.

Я уверяю вас – это не предел. Буду стараться становиться лучше, и добиваться стабильности. Есть резервы. Если же возвращаться к перипетиям гонки, то, как и Юркевич, в первую очередь настраивался на стрельбу. А уж потом выложиться до конца на последнем круге дистанции.