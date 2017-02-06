Владимир Брынзак: "Трасса в Хохфильцене счастливая для Украины"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подчеркнул, что надеется на успешное выступление своих спортсменов на чемпионате мира-2017, который стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене. Вместе с тем, перед командой не ставятся конкретные задачи. Ранее был объявлен состав сборной.
- На чемпионат мира не ставим команде никаких конкретных задач, - приводит Xsport слова Брынзака. - Все понимают, что должны показать тот результат, на который готовы. К счастью, никаких поводов для беспокойства по поводу здоровья ребят нет. Все нормально, все спокойно готовятся. По словам тренеров, Пидгрушная чувствует себя хорошо и готова выступать на чемпионате мира.
Выступления на трассе в Хохфильцене у сборной Украины всегда получались нормальными. Эта трасса счастливая для нас, и я надеюсь, что спортсмены выступят хорошо.
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http://xsport.ua/biathlon_s/news/vladimir-brynzak-trassa-v-khokhfiltsene-dlya-nas-schastlivaya_253769/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+xsport%2FHheD+%28%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+XSPORT%29