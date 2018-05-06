Владимир Брынзак: "Прокунин отбыл наказание и имеет право тренировать"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Андрей Прокунин имеет полное право тренировать других спортсменов, так как уже отбыл свое наказание за применение допинга.

Именно так Брынзак ответил на критику одной из подписчиц принять российского специалиста на работу в федерацию.

– У меня с реальностью все в порядке, нужно только хорошо слышать о чем я говорю, и прежде чем делать выводы, знать немного больше, чем пишут в СМИ. Я говорил, что спортсмен, который будет дисквалифицирован более чем на год, не будет больше привлекаться в национальную команду Украины для выступлений на международной арене. Но я никогда не говорил этого о тренерах или обслуживающем персонале. Это совершенно разные вещи. Так что слово свое я держу.



Что касается "допингиста" Прокунина, то он отбыл свое наказание и имеет право на профессиональную деятельность. Мы знаем много случаев употребления допинга во многих странах и знаем также, как приходится соревноваться с западными спортсменами, которые имеют официальные справки для употребления запрещенных препаратов. Знаем об астматиках и видим, что делается в IBU. Все очень не просто в большом спорте. Мы против допинга, но если уж так случилось, то человек имеет право исправиться и доказать своим трудом, что все поменялось. Надеюсь, наша команда еще вас порадует. Надо уметь верить в нее и поддерживать не только когда все хорошо, но и в трудные времена, – написал Брынзак.

Президент Федерации биатлона Украины:

"Негативная реакция на назначение Прокунина уже есть"