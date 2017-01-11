03:57 | БИАТЛОН

Владимир Брынзак: "Перенос этапа из Тюмени? Нам все равно, где соревноваться"

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что для его спортсменов не имеет значения место проведения соревнований. Ранее IBU объявил, что восьмой этап Кубка мира состоится в финском Контиолахти вместо Тюмени. В декабре Союз биатлонистов России отказался от проведения соревнований, чтобы не нагнетать атмосферу в биатлонной среде. После публикации второй части доклада Ричарда Макларена некоторые спортсмены и федерации заговорили о возможном бойкоте соревнований в России.

- Нам все равно, где соревноваться, - приводят "Подробности" слова Брынзака. - Разница лишь в том, что Тюмень организовывала чартеры, а в Финляндию придется добираться рейсовыми самолетами. Вот и вся разница.

Дополнительная информация

http://podrobnosti.ua/2154181-federatsija-biatlona-ukrainy-nam-bez-raznitsy-gde-sorevnovatsja.html

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