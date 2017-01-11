Владимир Брынзак: "Перенос этапа из Тюмени? Нам все равно, где соревноваться"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что для его спортсменов не имеет значения место проведения соревнований. Ранее IBU объявил, что восьмой этап Кубка мира состоится в финском Контиолахти вместо Тюмени. В декабре Союз биатлонистов России отказался от проведения соревнований, чтобы не нагнетать атмосферу в биатлонной среде. После публикации второй части доклада Ричарда Макларена некоторые спортсмены и федерации заговорили о возможном бойкоте соревнований в России.

- Нам все равно, где соревноваться, - приводят "Подробности" слова Брынзака. - Разница лишь в том, что Тюмень организовывала чартеры, а в Финляндию придется добираться рейсовыми самолетами. Вот и вся разница.