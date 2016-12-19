Владимир Брынзак: "Новое поколение российских спортсменов соревнуются "чистыми"

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что в настоящее время среди российских спортсменов нет таких, которые нарушают антидопинговые правила. По его словам, ранее в некоторых странах существовала медицинская программа, позволявшая спортсменам показывать лучшие результаты. Ранее была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, в которой тот утверждает, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Сам доклад я не читал, - приводит пресс-служба ФБУ слова Брынзака. - Но принцип всегда в подобных случаях оставался стандартным: будут факты нарушений – будет наказание. Все должны отвечать за свои поступки. Мы уже не первый день в биатлоне и все прекрасно понимаем. То, что была определенная система, медицинская программа, которая помогала выигрывать представителям определенных команд, – это ясно. Сейчас это все немного улеглось: и с астмой в Норвегии, и в других странах. Да и в России, думаю, новое поколение спортсменов соревнуются "чистыми". То есть проблема существовала давно, но сейчас следить за этим стали более строго, что принесло результат: ситуация в мировом биатлоне немного выровнялась.