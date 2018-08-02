Владимир Брынзак: "Из СБР к нам никто по поводу российских биатлонисток не обращался"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил "СЭ", что к нему или другим членам правления украинского биатлона не обращались представители Союза биатлонистов России после того, как была обнародована информацию о переходе Екатерины Бек, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко под украинский флаг. Накануне, напомним, стало известно, что все три россиянки планируют получить украинское гражданство и выступать за команду Украины.

– Нет, к нам никто из СБР не обращался, – сказал Брынзак. (Андрей СИЗЯКИН)