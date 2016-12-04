23:24 4 декабря | БИАТЛОН

Владимир Брынзак: "Фуркад не святой. Так почему с ним не бороться?"

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак после завершения первого этапа Кубка мира в Эстерсунде отметил, что с Мартеном Фуркадом можно бороться. После побед в индивидуальной гонке и спринте француз в преследовании уступил первые два места Антону Бабикову и Максиму Цветкову.

- Видите, сегодня ж можно было, - приводит "Сегодня" слова Брынзака. - Во-первых, это биатлон. Во-вторых, все живые люди. Есть таланты, но есть гонки, где ты хорошо бежишь и стреляешь, так почему не бороться? Он не святой. Сегодня у него подъем, завтра будет спад. Конечно, Фуркад талантлив. Был когда-то такой Бьорндален. Домрачева такая есть. И у мужчин, и у женщин есть несколько человек, которые выделяются. В футболе тоже есть Роналду. Многие бегают, мяч пинают, но есть несколько человек, которые не такие, как все

Дополнительная информация

http://sport.segodnya.ua/others/vladimir-brynzak-biatlonistam-nado-pomenyat-oruzhie-a-evrosoyuz-zapretil-ukraine-ego-prodavat-776202.html

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