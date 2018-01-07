Владимир Барнашов: "Возможно, Бабиков просто сорвался, но его можно понять"

Председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов отметил, что после неудачи в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе со спортсменами сборной России были проведены беседы. Напомним, что в спринте лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 21-м. Антон Бабиков, занявший 29-е место, заявил, что у него есть претензии к тренировочному процессу.

- Заявления были со стороны одного спортсмена. И старший тренер Рикко Гросс, и Андрей Падин с каждым из спортсменов по отдельности провели беседы. Возможно, просто человек сорвался. Но его можно понять, ведь он ожидает результата, а его все нет. В этой ситуации важны взаимоотношения между спортсменом и тренером, чтобы первый четко понимал, для чего он работает и когда будет результат, - цитирует ТАСС Барнашова. - Мы переговорили и с Падиным, и с Гроссом о том, чтобы они находились в тесном контакте со спортсменами и старались не допускать таких моментов.