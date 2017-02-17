Владимир Барнашов: "Включение Гараничева в состав эстафетной четверки вызывает много вопросов"

Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов выразил мнение в интервью "Известиям", что Алексей Волков заслуживает места в эстафетной четверке сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене. А вот включение Евгения Гараничева вызывает много вопросов.

– Волков и Гараничев заслужили место в эстафетной четверке?

– На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он "притащил" Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение – Волков однозначно должен бежать эстафету.

А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб – Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили. Надо либо рисковать (ведь функционально Гараничев готов хорошо), либо перестраховаться, учитывая нестабильную стрельбу спортсмена.

– Логинов перенервничал?

– Чувствуется, что он был не в своей тарелке. Это не его ход и тем более слишком слабая стрельба. В его оправдание скажу – у Саши очень насыщенный календарь в январе-феврале. Он провел много гонок на чемпионате Европы в Польше и на чемпионате мира уже выполнил свою задачу, показав хорошее время в смешанной эстафете. Мне кажется, что его лучше поберечь на этом чемпионате мира.