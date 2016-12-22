Владимир Барнашов: "Такое решение IBU – это еще не все…"

Председатель тренерского совета нашей сборной, вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов прокомментировал итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юношеского и молодежного чемпионатов мира в Острове.

– Это еще не все, – предостерег Барнашов. – Еще будет расследование по 29 спортсменам. При этом у нас были опасения, что наша команда может быть не допущена до январских этапов Кубка мира. Особенно учитывая, насколько нынешняя ситуация ангажирована. Чтобы говорить о чем-то более детально, нужно сначала пообщаться с Виктором Майгуровым. Когда он даст нам разъяснение по всей этой ситуации, информации будет куда больше. Станет ясно, куда мы будем двигаться дальше. Но на посленовогодних этапах мы, насколько я понимаю, участвовать будем, и это – самое главное.

– Еще объявлено о дисквалификации двух спортсменов. По крайней мере одного их них можно вычислить, исходя из переписки Григория Родченкова.

– Мы предполагаем, кто эти спортсмены, но пока нет официальной информации, ничего сказать не могу. При этом в целом, исходя из текущих данных, можно сказать, что на первом этапе есть адекватное решение. А что будет дальше, пока предугадать сложно.

– Насколько я понял из пресс-релиза IBU, наша сторона сама отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира.

– Получается так. Похоже, вопрос о санкциях на соревнования в России вообще не поднимался. Мы добровольно отказались. В общем-то, это не сильно удивляет. Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, уже говорил, что если вопрос станет ребром, то ради продолжения выступления российских атлетов он готов пойти на такие меры. Хочется надеяться, такое решение удовлетворит всех. (Владимир ИВАНОВ)