Владимир Барнашов: "Стрельба у наших ребят не получилась, но серьезных опасений нет"

Бывший глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов с оптимизмом смотрит на стартовавший биатлонный сезон для российских мужчин. Он остался доволен выступлением наших мужчин в индивидуальной гонке в Поклюке.

– Ожидали от нашей мужской команды большего в индивидуальной гонке?

– Я остался доволен выступлением наших биатлонистов. Они неплохо выглядели на уровне ведущих спортсменов, работали на приличном ходу. Только со стрельбой у наших ребят не получилось. Именно она все и решила.

Но сегодня первый старт в личной гонке. У Саши Логинова было падение, после чего он долго продувал диоптр, а в итоге промазал. Малышко тоже выступил неплохо. Но особенно порадовал Елисеев. Дай бог, чтобы ребята в дальнейшем разбежались и все будет хорошо.

– Два человека в двадцатке – это положительный итог гонки?

– Вопрос не в том, сколько человек у нас в двадцатке, а насколько они отстают от лидеров. Очень здорово себя показал Йоханнес Бе. Ногами ему проиграл даже Фуркад, причем целую минуту. Но со всеми остальными биатлонистами наши ребята шли в хорошем темпе, отставания небольшие. Учитывая, что сезон только начинается, серьезных опасений за наших парней у меня нет. Оптимистичное настроение. (Елена Григорьевская)