Владимир Барнашов: "С Подчуфаровой уже второй год что-то происходит"

Председатель тренерского совета сборной России Владимир Барнашов в интервью "СЭ" призвал не делать серьезных выводов по поводу выступления россиянок на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде. В индивидуальной гонке лучшей из россиянок стала Екатерина Глазырина (6-е место), в спринте - Татьяна Акимова (30-е место), в гонке преследования - Анастасия Загоруйко (29-е место).

– В преследовании Акимова и Загоруйко продемонстрировали достаточно сильный лыжный ход, - сказал Барнашов. - Проигрыш от 30 до 50 секунд Кайсе Мякяряйнен, которая, как и Фуркад, сейчас на лыжне явно сильнее всех – это неплохо. К сожалению, волнительно сейчас смотреть на Олю Подчуфарову. Талантливая девчонка, но уже второй год с ней что-то происходит. Тренерам виднее, они надеются, что постепенно все нормализуется. Давайте не будем делать серьезных выводов по первому старту, впереди еще целый сезон. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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